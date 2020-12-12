Son dakika haberi: İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs sıralamasında 128 basamak yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs sıralamasında 128 basamak yükseldi

12.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:11
Son dakika haberi: İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs sıralamasında 128 basamak yükseldi

Son dakika haberleri: Malatya İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs dünya sıralamasında 128 basamak yükselerek 340'ıncı oldu.

Malatya İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs dünya sıralamasında 128 basamak yükselerek 340'ıncı oldu. Türkiye'den 56 üniversitenin katıldığı 2020 Yılı UI Green Metric Türkiye sıralamasında ise İnönü Üniversitesi 18'inci oldu.

Uluslararası Yeşil Kampüs Değerlendirme Kuruluşu UI Green Metric'in 2020 yılı raporu açıklandı. Rapora göre 'Yeşil Kampüs' sıralamasında 2019'da 468'inci sırada yer alan İnönü Üniversitesi 84 ülkeden 912 üniversitenin katıldığı 2020 yılı sıralamasında 128 basamak yükselerek 340'ıncı oldu. Dünyadaki üniversitelerin yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım ve eğitim,araştırma kategorilerinde değerlendirildiği 'Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik' sıralamasına katılan üniversite sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'den 56 üniversitenin katıldığı 2020 Yılı UI Green Metric sıralamasında İnönü Üniversitesi 18'inci oldu.

UI Green Metric'in 2020 yılı raporuna göre; İnönü Üniversitesi yerleşke ve altyapı kategorisinde 825 puan, enerji ve iklim değişikliğinde 1250 puan, atık yönetimi kategorisinde 900 puan, su yönetiminde 450 puan, ulaşımda 1425 puan ve eğitim/araştırma kategorisinde ise 1075 puan alarak toplamda 5925 puan topladı. - MALATYA

Son dakika haberi: İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs sıralamasında 128 basamak yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bayburt Üniversitesi URAP dünya sıralamasında ilk 3 binde
Bayburt Üniversitesi URAP dünya sıralamasında ilk 3 binde
İnönü Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek
İnönü Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek
Son dakika haberleri... Devlet üniversitesi propolisli ürünler geliştirdi
Son dakika haberleri... Devlet üniversitesi propolisli ürünler geliştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Haluk Bilginer Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs sıralamasında 128 basamak yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:12:50. #1.15#
title