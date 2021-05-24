Son dakika haberi | İngiltere ve Galler'de cinsel taciz vakalarının sadece yüzde 1,6'sı yargılamayla sonuçlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere ve Galler'de 52 binden fazla cinsel taciz vakasından sadece yüzde 1,6'sında saldırganların suçlandığı veya yargılandığı belirtildi.

İngiltere ve Galler'de 52 binden fazla cinsel taciz vakasından sadece yüzde 1,6'sında saldırganların suçlandığı veya yargılandığı belirtildi. ???????

Guardian gazetesinin İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, geçen yıl İngiltere ve Galler'de polis tarafından kaydedilen 52 bin 210 cinsel taciz vakasının sadece 843'ü bir suçlama veya yargılama ile sonuçlandı.

Rakamların, ceza kanunlarında değişiklik yapması istenen hükümetin üzerindeki baskıyı daha artırması bekleniyor. Ancak yasal değişiklikler için beklenen, İngiltere ve Galler'de cinsel taciz vakaların nasıl soruşturulduğu ve yargıya taşındığına ilişkin rapor hala yayımlanmadı.

Gazeteye konuşan bir hükümet sözcüsü, "Cinsel taciz mağdurları, davalarının ciddiye alınacağını ve suçluların adalete teslim edilmesi için her şeyin yapılacağını bilmeyi hak ediyor. Bu nedenle kurbanların kurduğu gruplara ve uzmanlara danışarak bu korkunç suça verilen cezayı gözden geçiriyoruz ve zaman içinde sonraki adımları belirleyeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen