Son dakika haberi! İngiltere tarihinin en büyük seferberliği: Koronavirüs aşı kampanyası
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Son dakika haberi! İngiltere tarihinin en büyük seferberliği: Koronavirüs aşı kampanyası

06.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:40
Son dakika haberi! İngiltere tarihinin en büyük seferberliği: Koronavirüs aşı kampanyası

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Sağlık Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen yeni aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen yeni aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyası başlatacaklarını duyurdu.?

İngiltere Sağlık Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen yeni aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyası başlatacaklarını duyurdu.  İlk koronavirüs aşılarının hastanelere yarın ulaşacağı ve ilk toplu aşılamanın Salı günü yapılmaya başlanacağı belirtildi. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis,konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Büyük karmaşıklıklara rağmen, hastaneler Salı gününden itibaren ülkemiz tarihindeki en büyük ölçekli aşılama kampanyasının ilk aşamasını başlatacak" dedi. İngiltere, 21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak aşıdan 40 milyon doz sipariş etmişti.

AŞILARI ÖZENDİRMEK İÇİN ÜNLÜLER DEVREDE

Koronavirüs aşısına yönelik toplumdaki şüphelerden kaygılanan İngiliz hükümeti, Covid-19 aşısını özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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