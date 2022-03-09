Son dakika haberi | İngiltere Savunma Bakanlığı: Kilit şehirler ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İngiltere Savunma Bakanlığı: Kilit şehirler ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | İngiltere Savunma Bakanlığı: Kilit şehirler ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Harkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Harkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporuna göre, Kiev'in kuzey batısındaki savaş, Rus kuvvetlerinin önemli bir ilerleme sağlayamamasıyla devam ediyor. Raporda, Harkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca, "Ukrayna hava savunması, Rusya'nın modern savaş uçaklarına karşı önemli bir başarı elde etmiş gibi görünüyor ve muhtemelen hava üzerinde herhangi bir derecede kontrol sahibi olmalarını engelliyor" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, England, Harkiv, Rus, Dünya, Haberler

title