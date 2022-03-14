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Son dakika haberi: İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporu: BM 1663 sivil kayıp bildirdi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberi: İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporu: BM 1663 sivil kayıp bildirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, "Ayrım gözetmeyen Rus bombardımanı ve hava saldırıları yaygın yıkıma neden oluyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, "Ayrım gözetmeyen Rus bombardımanı ve hava saldırıları yaygın yıkıma neden oluyor. Birleşmiş Milletler (BM), Rus işgalinin başlamasından bu yana halihazırda 1663 sivil kayıp olduğunu bildirdi" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük istihbarat raporunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısı sonucunda 2 milyon 500 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Raporda, "Ayrım gözetmeyen Rus bombardımanı ve hava saldırıları yaygın yıkıma neden oluyor. Birleşmiş Milletler (BM), Rus işgalinin başlamasından bu yana halihazırda 1663 sivil kayıp olduğunu bildirdi. Daha önceki bu tür tahminlerde olduğu gibi, gerçek rakamların önemli ölçüde daha yüksek olması muhtemel ve Rus operasyonları devam ettiği sürece tırmanmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.


- İngiltere

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşmiş Milletler, England, Ukrayna, Rus, Dünya, Haberler

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