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Son dakika haberi | İngiltere Sağlık Bakanı Javid, ülkesinin Kovid-19'la mücadelede sonbahar ve kış planını açıkladı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İngiltere Sağlık Bakanı Javid, ülkesinin Kovid-19'la mücadelede sonbahar ve kış planını açıkladı

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kış aylarında Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) üzerinde baskı oluşması durumunda, hükümetin yeni tedbirlerin yürürlüğe gireceği "B planı"nı uygulamaya koyabileceğini bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kış aylarında Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) üzerinde baskı oluşması durumunda, hükümetin yeni tedbirlerin yürürlüğe gireceği "B planı"nı uygulamaya koyabileceğini bildirdi.

Javid, parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Kovid-19'la mücadelede sonbahar ve kış planlamasını anlattı.

Hükümetin, Kovid-19'la mücadelede kış aylarında işlerin daha da kötüye gitmesi ihtimaline karşı bir "B planı" oluşturduğunu söyleyen Javid, NHS üzerindeki baskıların sürdürülemez hale gelmesi durumunda bu planın yürürlüğe gireceğini belirtti.

Söz konusu planın son çare olarak sokağa çıkma kısıtlamaları, belirli ortamlarda maske kullanımı için yasal zorunluluk, aşı pasaportu ve evden çalışmayı içerdiğini kaydeden Javid, "Her sorumlu, hükümet tüm olasılıklara hazırlıklı olmalı ve bu önlemler kimsenin istediği bir sonuç olmasa da her ihtimale karşı hazır olmamız gereken bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Üçüncü doz aşılara gelecek hafta başlanacak"

Konuşmasında, Kovid-19 aşılarının da önemine dikkati çeken Javid, "İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) son verileri, 2021'in ilk yarısındaki Kovid-19 ölümlerinin neredeyse yüzde 99'unun iki doz aşılanmamış kişiler olduğunu gösteriyor." dedi.

Javid, üçüncü doz Kovid-19 aşılarının virüsü uzun vadede uzak tutmanın "önemli bir yolu" olduğuna işaret ederek, üçüncü doz aşıların yapılmasına gelecek hafta başlayacaklarını ifade etti.

"Grip bu yıl önemli risk oluşturuyor"

Javid, gribin bu yıl oldukça önemli bir risk oluşturduğuna da dikkati çekerek, grip aşısının daha az etkinliğe sahip olmasına rağmen, yine de çok değerli olduğunu ve bu nedenle grip aşısının daha fazla kullanılmasını teşvik etmeye çalışacaklarını söyledi.

Sajid Javid, 16 yaş üzerindekilerin yüzde 81'inin iki doz aşı yaptırdığını belirterek, "Vakalar, hastaneye yatışlar ve ölümler arasındaki bağlantı, pandeminin başlamasından bu yana önemli ölçüde zayıfladı ancak virüslerin gelişmesi için koşulları sağlayan kış aylarında uyanık olmalıyız." diye konuştu.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | İngiltere Sağlık Bakanı Javid, ülkesinin Kovid-19'la mücadelede sonbahar ve kış planını açıkladı - Haberler
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