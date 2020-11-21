Son dakika haberi! İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının Ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının Ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı

21.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:48
Son dakika haberi! İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının Ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı

Son dakika haberi: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye Ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye Ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Prof Dr. Uğur Şahin'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BioNTech aşı merakla bekleniyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngitere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye Ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını açıkladı. Aşının dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Hancock, ülke çapında aşı merkezlerinin kurulacağını belirtti.

AŞI -70 DERECEDE SAKLANMASI GEREKİYOR

Bakan Hancock, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından ülke çapında "aşı merkezleri" kurulacağını belirterek aşının eksi 70 derecede depolanmasına dikkat çekti.Hancock tarafından belirtilen aşı sıcaklığı eksi 70 derece, Güney Kutbu'nda bulunan Antartika'daki havadan daha soğuk bir ortam sıcaklığı olarak biliniyor.

 AŞI DAĞITIMI İÇİN ÜÇ YOL BELİRLEDİ

Bakan Hancock, Ocak ayı sonuna kadar yapacakları koronavirüs aşı dağıtımını üç koldan yapacaklarını ifade etti. Buna göre aşı dağıtımı, halktan oluşacak "topluluk ekipleri", aşı istasyonları ve hastanelerde kurulacak aşı merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı
Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri korona virüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı
Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri korona virüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı
Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde korona virüs aşısının dağıtımına başladı
Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde korona virüs aşısının dağıtımına başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ersin Tatar Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Sibel Can Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Mert Günok Şenol Güneş Ersun Yanal Samet Aybaba Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kasım Çocuk Samsun Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının Ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 11:02:09. #1.15#
title