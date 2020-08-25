Son dakika haberi: İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi: "Husiler Arap Koalisyonunun ateşkes teklifini reddetti"
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Son dakika haberi: İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi: "Husiler Arap Koalisyonunun ateşkes teklifini reddetti"

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi Michael Aron, Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun ateşkes teklifini reddettiğini belirtti.

Son dakika haberi: İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi:
25.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:18

İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi Michael Aron, Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun ateşkes teklifini reddettiğini belirtti.

İngiliz Büyükelçi Aron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Yemen'in doğusundaki Marib kentindeki askeri operasyonları şiddetle kınadığını ifade etti.

Binlerce Yemenlinin haksız yere ölümüne sebep olan savaştan Husilerin sorumlu olduğunu kaydeden İngiliz diplomat, "Koalisyon ateşkes teklif etti ama Husiler bunu reddetti." ifadelerini kullandı.

Aron ayrıca, Husilere Marib'deki insanlık dışı saldırılarını derhal durdurmaları ve Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'le ciddi bir iş birliğine girmeleri çağrısında bulundu.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Ordusu Basın Merkezi Müdür Yardımcısı Yarbay Salih el-Kutaybi, bugün yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının, Marib'in Meczer ilçesinde Husileri taşıyan askeri konvoya hava saldırısı düzenlediğini ve 17 milisin öldüğünü bildirmişti.

Yemen Savunma Bakanlığı binasının da bulunduğu Marib, son haftalarda kenti ele geçirmek isteyen Husi milislerin saldırılarına maruz kalıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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