Son dakika haberi... İngiltere'nin silah sattığı Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki çoğu ihlalini kayıtlara geçirmediği ortaya çıktı

İngiliz hükümetinin, Suudi Arabistan'ın, Yemen'de sivillerin ölümüne yol açan saldırıları, uluslararası insani hukuk ihlallerine ilişkin kayıtlara eklemediği belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, silah satışıyla ilgili izinler çerçevesinde Savunma Bakanlığınca tutulan kayıtlara Yemen'deki çoğu ihlal dahil edilmedi.

Geçen temmuz itibarıyla veri tabanına 500'den fazla muhtemel ihlal kaydı düşüldü ancak insan hakları grupları, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin 20 binden fazla hava saldırısı düzenlediği bir savaşta gerçek ihlal sayısının çok daha yüksek olması gerektiğini belirtiyor.

İşçi Partisinden Gölge Uluslararası Ticaret Bakanı Emily Thornberry de güvenlik, insan hakları ve insani yardım uzmanları tarafından oluşturulan Yemen Veri Projesince belirlenen bir dizi olayın kayıtlarda bulunmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Bunlar arasında Ocak 2018'de 17 kişinin öldüğü bir köprü ve pazar yerine yönelik saldırılar ile Eylül 2015'te bir cenaze törenini hedef alan ve 30 kişinin öldüğü hava saldırısının da yer aldığı belirlendi.

Hükümet veri tabanını yayımlamayarak hangi ihlallerin kaydedildiğinin bilinmesini imkansız hale getirirken, Savunma Bakanlığı kaynakları, bu durumun, bazı olayların halka açıklanamayacak kadar hassas çeşitli bilgiler içermesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Öte yandan Silah Ticareti Karşıtı Kampanya'dan Andrew Smith, "Bu olayların neden dahil edilmediğine dair tam bir soruşturma yapılmalı." dedi.

"Bu acımasız savaş başladığından beri Suudi Arabistan liderliğindeki kuvvetlerin, Yemen'de insanların yaşamlarını ve haklarını tamamen hiçe saydığını" kaydeden Smith, "Savaşın sivillere maliyeti yıkıcı oldu ancak bu Boris Johnson (Başbakan) ve Liz Truss'ı (Uluslararası Ticaret Bakanı) silah satışlarını sona erdirmeye ikna etmeye yetmedi." ifadesini kullandı.

Temmuzda Uluslararası Ticaret Bakanı Truss, Suudi liderliğindeki güçler tarafından işlenen olası uluslararası hukuk ihlallerinin "münferit olaylar" olduğunu savunarak silah ticaretine onay vermişti.

Eylül de yayımlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, İngiltere dahil, Suudi Arabistan'a silah satan ülkelerin, potansiyel savaş suçlarına yardım ettiği belirtilmişti.

İngiltere'nin Yemen'deki savaşın başlamasından bu yana Suudi Arabistan'a en az 5 milyar sterlin değerinde silah sağladığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen