Son dakika haberi! İngiltere'nin Pekin Büyükelçisi Wilson, "uygunsuz makale" nedeniyle Çin Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Pekin Büyükelçisi Caroline Wilson'u basın özgürlüğü konusunda yayımladığı "uygunsuz bir makale" nedeniyle Bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörlüğü Yetkilisi, Wilson ile Bakanlıkta yaptığı görüşmede söz konusu makale nedeniyle ülkesinin tepkisini bildirdi.

Yetkili, İngiliz Büyükelçi'nin yazdığı makalenin "küstah, ideolojik ön yargı, karalama ve çifte standartlarla" dolu olduğunu ve bu yöntemin yabancı bir diplomatın kimliği ve diplomatik kurumların rolüyle ciddi şekilde ters düştüğünü belirtti.

Makalenin, Çin halkı tarafından hoş karşılanmadığını ve eleştirildiğini belirten Çinli yetkili, "hükümetinin ve halkının karşı olduğu şeyin, yabancı medya değil, basın ve ifade özgürlüğü adı altında yalan haber üreten ve Çin'e, Çin Komünist Partisi'ne ve ülkenin yönetim sistemine saldıran kişiler" olduğunu belirtti.

Yetkili ayrıca Büyükelçi Wilson'a ikili ilişkilerin yararına işler yapmasını tavsiye etti.

Wilson diğer yandan Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla makalesinin arkasında olduğunu belirtti.

Büyükelçi Wilson, geçen hafta Çin'in sosyal paylaşım platformlarından WeChat'te "Yabancı medya Çin'den gerçekten nefret ediyor mu?" başlığıyla bir makale paylaşmıştı.

Çin'deki basın özgürlüğüne yönelik eleştiriler içeren makale, platform kullanıcılarının tepkisini çekmesinin ardından yorumlara kapatılmış ve makalenin platform üzerinden paylaşılması yasaklanmıştı.

Çin, 11 Şubat'ta, İngiliz Yayın Kuruluşu (BBC) World News'in Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği gerekçesiyle yayın yapmasını yasaklamıştı.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom ise 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN'nin yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı