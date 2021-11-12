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Son dakika haberi! İngiltere'nin Dünya Kupası kazanan kadrosunda bulunan Ron Flowers vefat etti

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Son dakika haberi! İngiltere'nin Dünya Kupası kazanan kadrosunda bulunan Ron Flowers vefat etti

Son dakika gelişmesine göre 1966 Dünya Kupası'nda şampiyon olan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Ron Flowers, 87 yaşında hayatını kaybetti.

1966 Dünya Kupası'nda şampiyon olan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Ron Flowers, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Futbolculuk döneminde formasını giydiği Wolverhampton Kulübü, Flowers'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Wolverhampton formasıyla 1952-1967 yıllarında 515 kez sahaya çıkan orta saha oyuncusu Flowers, 3 lig ve bir Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Dünya Kupası zaferi elde ettiği İngiltere Milli Takımı'nda ise 49 defa görev yapan Flowers, futbola katkılarından dolayı bu yıl Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştü.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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