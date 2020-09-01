Son dakika haberi: İngiltere hükümeti maaş desteğinde kesintiye gitti
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Son dakika haberi: İngiltere hükümeti maaş desteğinde kesintiye gitti

Son dakika gelişmesine göre İngiltere hükümeti yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında işe gidemeyenlerin maaşına yönelik verilen desteğin yüzde 70'e düşürüldüğünü duyurdu.

Son dakika haberi: İngiltere hükümeti maaş desteğinde kesintiye gitti
01.09.2020 22:16 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:20

İngiltere hükümeti yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında işe gidemeyenlerin maaşına yönelik verilen desteğin yüzde 70'e düşürüldüğünü duyurdu.

İngiltere hükümeti yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında işe gidemeyecek olan çalışanlara maaş desteği verileceğini belirtmişti. Bu kapsamda yüzde 80 oranında verilen desteğin ilk ödemesi Mayıs ayında, yüzde 75 oranında verilen ikinci ödeme ise Ağustos ayı içinde yapılmıştı. Hükümetten yapılan son açıklamada ödenen maaşların yüzde 70'inin devlet tarafından karşılanacağı, yüzde 10'luk kısmın ise işverenler tarafından ödeneceği duyuruldu.

Açıklamada yapılan ödemelerin üst limitinin 2.500 sterlinden 2.187.50 sterline çekileceği belirtildi.

Aynı zamanda İngiliz hükümeti, Ekim ayında ise ücretli izin ödemelerindeki devlet payını yüzde 60'ına çekerek üst limiti 1.875 sterline indirmeyi planlıyor. - LONDRA

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Kaynak: İHA

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