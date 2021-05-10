Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı
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Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı

Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail'e roket atılmasını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine tepki göstermedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail'e roket atılmasını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine tepki göstermedi.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kudüs ve İsrail içindeki yerlere roket atılmasını kınıyor." ifadesini kullandı. Kudüs ve Gazze'de devam eden şiddetin sona ermesi gerektiğini belirten Raab, Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine değinmedi.

Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik müdahaleye de tepki göstermeyen İngiliz Bakan, tüm tarafların acilen gerilimi düşürmesine, sivil nüfusun hedef alınmasına son verilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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