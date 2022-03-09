Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim - Haberler

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Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim

Son dakika haberler: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere'nin Ukrayna'ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna'ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere'nin Ukrayna'ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna'ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz. Ayrıca ABD'nin yaptığı gibi bilgi paylaşmak, Putin'in oyunlarını bozmak için bilgi aktarmak önemli" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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