Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere'nin Ukrayna'ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna'ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere'nin Ukrayna'ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna'ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz. Ayrıca ABD'nin yaptığı gibi bilgi paylaşmak, Putin'in oyunlarını bozmak için bilgi aktarmak önemli" dedi.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel