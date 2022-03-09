Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Amacımız Putin'in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır" dedi. - Haberler

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Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Amacımız Putin'in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss,

Son dakika haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Amacımız Putin'in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Amacımız Putin'in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, England, Politika, Haberler

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