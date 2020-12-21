Son dakika haberi! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı
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Son dakika haberi! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı

21.12.2020 06:06 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:11

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak.

Mutasyona uğramış koronavirüs türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri, geçici olarak durduruldu.

Karar üzerine gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında, halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını takiben, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcuya, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Burada sağlık ekiplerince yolculardan numune alındı.

Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların, evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.

Son dakika haberi! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı
Son dakika haberi! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı
Son dakika haberi! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı
Son dakika haberi! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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