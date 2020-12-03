Son dakika haberi... İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu
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Son dakika haberi... İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu

03.12.2020 23:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:33

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de koronavirüs önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar sonrası, stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başladı.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar sonrası, stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başladı. Sınırlı sayıda taraftar koronavirüs önlemleri altında UEFA Kupası'nda oynanan Arsenal, Rapid Vienna maçını izlemk için

Son dakika haberi... İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu
Son dakika haberi... İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu
Son dakika haberi... İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu
Son dakika haberi... İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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