Son dakika haberi... İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu
03.12.2020 23:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:33
Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de koronavirüs önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar sonrası, stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başladı.
İngiltere'de koronavirüs önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar sonrası, stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başladı. Sınırlı sayıda taraftar koronavirüs önlemleri altında UEFA Kupası'nda oynanan Arsenal, Rapid Vienna maçını izlemk için
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar