Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm
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Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm

19.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:53
Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm

Son dakika dünya haberi: İtalya'da son 24 saatte 10 bin 497 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 603 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 497 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 603 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 497 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 603 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e, toplam can kaybı ise 83 bin 157'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 781 bin 917 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 535 bin 524 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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