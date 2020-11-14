Son dakika haberi... İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi... İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 yeni koronavirüs vakası

14.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:43
Son dakika haberi... İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 yeni koronavirüs vakası

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 344 bin 356'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 860 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 462 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 344 bin 356'ya, toplam can kaybı ise 51 bin 766 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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