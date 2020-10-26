Son dakika haberi! İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberler: İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 894 bin 690'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 102 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 894 bin 690'a, toplam can kaybı ise 44 bin 998'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı