Son dakika haberi! İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 972 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 617 bin 688'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 972 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 50 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 617 bin 688'e, toplam can kaybı ise 42 bin 875'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı