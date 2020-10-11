İtalya'da son 24 saatte 5 bin 456 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 5 bin 456 yeni koronavirüs vakası

11.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:46
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 456 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 456 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 456 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 354 bin 950'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 456 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 26 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 354 bin 950'ye, toplam can kaybı ise 36 bin 166'ya ulaştı. Ülkede 239 bin 709 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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