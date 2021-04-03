İngiltere'de "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi (2)
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İngiltere'de "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi (2)

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestolara müdahalede yeni yetkiler veren "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestolara müdahalede yeni yetkiler veren "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi.

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İngiltere'de 'Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı' protesto edildi (2)
İngiltere'de 'Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı' protesto edildi (2)
İngiltere'de 'Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı' protesto edildi (2)
İngiltere'de 'Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı' protesto edildi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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