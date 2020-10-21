Son dakika haberi: İngiltere'de otomobili çarptığı bisikletli, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: İngiltere'de otomobili çarptığı bisikletli, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21.10.2020 08:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:51
Son dakika haberi: İngiltere'de otomobili çarptığı bisikletli, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... İngiltere'de otomobilin çarptığı bisikletli 10 yaşındaki Steven Duffield. hayatını kaybetti.

İngiltere'de otomobilin çarptığı bisikletli 10 yaşındaki Steven Duffield. hayatını kaybetti. 

Hull şehrinde Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında bir otomobil Steven Duffield ve arkadaşının üzerinde olduğu bisiklete çarptı. Kazada, Duffield hayatını kaybederken, yaralanan arkadaşı ise Hull Üniversitesi Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, 30 yaşındaki erkek otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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