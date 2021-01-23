Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1348 kişi öldü
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Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1348 kişi öldü

23.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:08
Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1348 kişi öldü

Son dakika haberler: İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1348 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1348 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatteki 33 bin 552 yeni tespitle Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 617 bin 459'a yükseldi.

Son 24 saatte 1348 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 97 bin 329'a çıktı.

Bir günde 665 bin 330 test yapılırken, toplam test sayısı, mükerrerler dahil 64 milyon 303 bin 48 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 899 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 76'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 5 milyon 861 bin 351'e ulaşırken, bunlardan 468 bin 617'sine aşının ikinci dozu da yapıldı.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

Ulusal Sağlık Servisi İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens, İngiltere'de her 30 saniyede yeni bir Kovid-19 vakasının hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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