Son dakika haberi! İngiltere'de koronavirüse karşı halka D vitamini desteği

Son dakika dünya haberi: İngiltere'de 2,5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği verileceği açıklandı.

İngiltere'de 2,5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği verileceği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen İngiltere salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi yapma konusunda karar aldı.D vitamini eksikliğinin koronavirüs (Covid-19) riskini artırdığına dair çalışmalar üzerine İngiltere'de yaklaşık 2,7 milyon insana Dvitamini takviyesinin ücretsiz sağlanacağı açıklandı.

Ücretsiz teslimatın Ocak ayından başlayarak 4 ay geçerli olacağı belirtilirken, hizmetten desteğe ihtayacı olan kişiler yararlanabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı