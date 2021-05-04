- İngiltere'de korkutan patlama

- İngiltere'de korkutan patlama İngiltere'ye bağlı Kent'te bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

- İngiltere'de korkutan patlama

LONDRA - İngiltere'ye bağlı Kent'te bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

İngiltere'ye bağlı Kent'te bulunan Ashford kasabasında bir evde patlama geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Evin büyük hasar gördüğü patlamada evde mahsur kalanlar olabileceği gerekçesi ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı