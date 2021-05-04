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- İngiltere'de korkutan patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İngiltere'de korkutan patlama İngiltere'ye bağlı Kent'te bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

- İngiltere'de korkutan patlama

LONDRA - İngiltere'ye bağlı Kent'te bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

İngiltere'ye bağlı Kent'te bulunan Ashford kasabasında bir evde patlama geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Evin büyük hasar gördüğü patlamada evde mahsur kalanlar olabileceği gerekçesi ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

- İngiltere'de korkutan patlama
- İngiltere'de korkutan patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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