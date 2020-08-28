Son dakika haberi: İngiltere'de kadın yolcu koltuğu iki kez değiştirildiği gerekçesiyle hava yolu şirketine dava açtı Son dakika haberlerine göre İngiliz-İsrailli asıllı Melanie Wolfson, muhafazakar Yahudi bir yolcunun kadının yanına oturmak istemedikleri gerekçesiyle koltuğunun farklı uçuşlarda iki defa değiştirilmesi nedeniyle havayolu şirketine 146 bin TL'lik dava açtı.

İngiliz-İsrailli asıllı Melanie Wolfson, muhafazakar Yahudi bir yolcunun kadının yanına oturmak istemedikleri gerekçesiyle koltuğunun farklı uçuşlarda iki defa değiştirilmesi nedeniyle havayolu şirketine 146 bin TL'lik dava açtı.

İngiliz-İsrailli asıllı Melanie Wolfson, (38) muhafazakar Yahudi bir yolcunun kadının yanına oturmak istemedikleri gerekçesiyle koltuğunun farklı uçuşlarda iki defa değiştirilmesine tepki gösterdi. Wolfson, muhafazakar Yahudi erkek yolcular tarafından, yanına oturmadığını bu nedenle, farklı uçuşlarda iki kez koltuğunun değiştiğini ifade etti. Wolfson, havayollarının cinsiyet nedeniyle kadınların koltuk değişiminin yasaklanmasını talep etti. Wolfson, farklı uçuşlarda iki defa değiştirilmesi nedeniyle havayollarına 146 bin TL'lik dava açma kararı aldı.

'RESMEN AŞAĞILANDIM'

2019 yılı ekim ayında Tel Aviv'den Londra'ya gitmek için koridor koltuğuna fazladan para ödediğini ve yanında oturan muhafazakar Yahudi bir bir ailenin kendisinin yanına oturmayı reddettiğini kaydeden Wolsfon, bu davranışı hakaret olarak gördüğünü ileri sürdü. Wolsfon, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Yetişkin hayatımda kadın olduğum için ayrımcılığa uğradığım ilk andı. Resmen kendimi aşağılanmış hissettim. Çareyi havayolunu dava açmakta buldum"

Kaynak: DHA