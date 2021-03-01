İngiltere'de dev meteorun düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı
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İngiltere'de dev meteorun düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı

01.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:29
İngiltere'de dev meteorun düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı

İngiltere'nin Manchester kehntinde meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İngiltere'nin Manchester kehntinde meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Panik yaratan meteoru gören yerel halk şaşırdıklarını söyledi.

İngiltere'nin Manchester kentinde atmosfere giren dev meteorun düşüşü Cardiff, Honiton, Bath, Midsomer Norton ve Milton Keynes kentlerinden de görüldü. Meteorun düşme anı birçok evin güvenlik kamerasına yansıdı. Meteoru gören görgü tanıkları, sosyal medyadan ilk başta ne gördüklerini anlayamadıklarını ve şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. 


İngiltere'de dev meteorun düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı
İngiltere'de dev meteorun düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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