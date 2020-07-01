Son dakika haberi | İngiltere'de Çin'e tepki olarak Hong Konglulara vatandaşlık yolu açıldı
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Son dakika haberi | İngiltere'de Çin'e tepki olarak Hong Konglulara vatandaşlık yolu açıldı

Son dakika güncel haberine göre İngiltere, Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı eski sömürgesi olan Hong Kong'a İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı.

Son dakika haberi | İngiltere'de Çin'e tepki olarak Hong Konglulara vatandaşlık yolu açıldı
01.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:14

İngiltere, Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı eski sömürgesi olan Hong Kong'a İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Hong Kong'da uygulanacak yeni güvenlik yasasının Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonuna aykırı olduğunu ifade etti. Yasanın Hong Kong'un özerkliğini ihlal ettiğini belirten Başbakan Johnson, Çin'in bu yolda devam etmesi halinde İngiliz Denizaşırı Toprakları vatandaşlığı statüsüne sahip olanlara İngiltere'de yaşama, çalışma ve daha sonra vatandaşlık başvurusu yapma imkanı verileceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı açıklamaya göre 1997 öncesi doğan yaklaşık 3 milyon Hong Konglu herhangi bir vize kısıtlaması olmadan İngiltere'de 5 yıl yaşama ve çalışma hakkı elde edecek. Bu sürenin sonunda Hong Konglular, İngiliz vatandaşlığına başvurabilecek.

1842'de İngiltere sömürgesi olan ve 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu ile 1997'de Çin'e devredilen Hong Kong için İngiltere ve Çin arasında bölgeye yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistem" ilkesinin 2047'ye kadar uygulanması kararına varılmıştı. Ancak Çin'in söz konusu yeni güvenlik yasasını çıkarma girişiminden sonra başlayan tartışmalara rağmen Çin Parlamentosu yasayı 30 Haziran'da kabul etmişti. Kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası, merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor. - MANCHESTER

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Kaynak: İHA

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