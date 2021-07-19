Son dakika haberi | İngiltere'de "ciddi sağlık sorunu olan" 12-15 yaş arası çocuklara Covid-19 aşısı yapılacak

Son dakika gündem haberi... İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, ciddi sağlık sorunu olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara Covid-19 aşısı uygulanacağını açıkladı.

İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, ciddi sağlık sorunu olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara Covid-19 aşısı uygulanacağını açıkladı.

İngiltere hükümeti, Covid-19 aşısının klinik olarak savunmasız olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara uygulanacağını duyurdu. İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'nin (JVCI) "yüksek risk altında olan" çocuklara korona virüs aşısı verilmesini tavsiye ettiğini ve hükümetin bu tavsiyeyi dikkate alacağını söyledi. Zahawi, ciddi sinir bozuklukları, down sendromu, öğrenme güçlüğü ve zayıf bağışıklık sistemi olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların Covid-19 aşısı olabileceğini belirtti. Zahawi, çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının verileceğini belirtirken, ayrıca savunmasız gruptaki insanlarla yaşayan 12 yaşın üzerindeki bazı sağlıklı çocukların da aşı olabileceğini dile getirdi. Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) aşıyı mümkün olan en kısa sürede sunmasını istediğini ve aşılamaya uygun çocuklarla sağlık ekiplerinin temasa geçeceğini söyleyen Bakan Zahawi, sağlık sorunu olmayan düşük riskli gençlere aşı uygulanmayacağını sözlerine ekledi.

Daha önce Sağlık Bakanı Sajid Javid, JVCI'nin gelecek bir tarihte altta yatan sağlık koşulları olmaksızın 18 yaş altındaki çocukların aşılanmasını tavsiye edip etmemeyi değerlendireceğini söylemişti. İngiltere'de 12 ila 15 yaşlarındaki yaklaşık 370 bin çocuğun yüksek risk grubunda yer aldığı için aşılamaya uygun olduğu tahmin ediliyor. İngiltere'de şu anda 16 ila 17 yaşındaki risk grubundaki çocuklara aşı uygulanıyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı