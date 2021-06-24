Son dakika haberi! İngiltere'de 44 yıl sonra ilk kez ölümler doğumları geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İngiltere'de 44 yıl sonra ilk kez ölümler doğumları geçti

Son dakika haberi! İngiltere'de 44 yıl sonra ilk kez ölümler doğumları geçti
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İngiltere'de geçen yıl 1976'dan bu yana ilk kez doğumlardan daha fazla ölüm kaydedildi.

İngiltere'de geçen yıl 1976'dan bu yana ilk kez doğumlardan daha fazla ölüm kaydedildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, geçen yıl yaklaşık 690 bin ölüm gerçekleşirken, buna karşılık, 683 binden fazla doğum meydana geldi.

Böylelikle, 1890'ların sonlarından bu yana ikinci kez ölüm oranları doğumları geride bıraktı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ölümlerde keskin bir artışa neden olduğu İngiltere'de son 10 yılda doğum oranları düşme eğilimi gösteriyor.

Bunun nedenleri arasında, daha önce İngiltere doğumlu annelerden daha fazla çocuğa sahip olma eğiliminde olan ve doğum oranlarını yükselten genç göçmenlerin de artık daha az çocuğa sahip olma isteği yer alıyor.

Öte yandan, ülke nüfusunun artması ve yaşlanması da son yıllarda ölümlerin sayısının yükselmesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

İstatistikçiler, geçen yıl ölüm rakamlarındaki yüzde 13'lük artışı Kovid-19 salgınına bağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Karadeniz'de sular bir türlü durulmuyor! Rusya İngiltere'ye nota verdi
Karadeniz'de sular bir türlü durulmuyor! Rusya İngiltere'ye nota verdi
Son Dakika! Rusya'nın 'Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık' açıklamasını İngiltere yalanladı
Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Selçuk Tekay
Spor Cristiano Metin Oktay Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! İngiltere'de 44 yıl sonra ilk kez ölümler doğumları geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 20:29:15. #1.16#

title