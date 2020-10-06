Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı'ndan "ekonomiyi normale döndürme" vaadi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı'ndan "ekonomiyi normale döndürme" vaadi

06.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:34
Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı'ndan

Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk kez konut sahibi olacaklara yüzde 5 depozito ile ev sahibi imkanı tanınacağını belirterek, koronavirüs (Kovid-19) salgınını, ekonominin yeniden şekillendirilmesi için de bir fırsat olarak kullanılacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk kez konut sahibi olacaklara yüzde 5 depozito ile ev sahibi imkanı tanınacağını belirterek, koronavirüs (Kovid-19) salgınını, ekonominin yeniden şekillendirilmesi için de bir fırsat olarak kullanılacağını söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen Muhafazakar Parti'nin yıllık toplantısında konuşan Johnson, gelecek yıl bu zamanlarda ülke ekonomisini yeniden normale döndürme sözü verdi.

Başbakan Johnson ayrıca ilk kez ev sahibi olacaklar için yüzde 15 olan depozito zorunluluğunun yüzde 5 seviyesine çekileceğini belirterek, "Kiracı bir nesli satın alan bir nesle dönüştüreceğiz. Biz bu adımın 2 milyon kişiyi daha ev sahibi yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının ardından yaklaşık bir yıl içerisinde hayatın normale döneceğinin altını çizen Johnson, "Hükümetiniz gece gündüz virüsten kurtulmamız için çalışıyor. Bu ülke her tür saldırgan yaratığı binlerce yıl boyunca gördü. Başaracağız." şeklinde konuştu.

Ekonominin dönüştürüleceğinin altını çizen Johnson, İngiltere'deki her eve enerjinin gelecek 10 yıl içerisinde deniz üzerine kurulan rüzgar türbinleri ile sağlanacağını da söyledi.

Johnson, "Su ısıtıcınız, çamaşır makineniz, ocağınız, ısınmanız, elektrikli araçlarınız için temiz enerji, adalarımızdaki rüzgar türbinlerimizden sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Johnson, "Suudi Arabistan için petrol ne ise, İngiltere için de rüzgar o. Neredeyse sınırsız bir kaynak. Rüzgar, karbon emisyonu olmadan, çevreye zarar vermeden enerji üretilmesini sağlıyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Jens Stoltenberg
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Sergen Yalçın Malcolm Thomas Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı'ndan "ekonomiyi normale döndürme" vaadi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 18:00:23. #1.14#
title