Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun sona erdiğini açıkladı
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Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun sona erdiğini açıkladı

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun sona erdiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki İngiliz askeri birliklerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini ve ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun sona erdiğini belirterek, "Bizi Afganistan'a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki İngiliz askeri birliklerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini ve ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun sona erdiğini belirterek, "Bizi Afganistan'a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı." dedi.

Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Afganistan'da görev yapan İngiliz askerlerinin ülkeden nihai çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Afganistan'ın El Kaide için artık bir üs olmadığını söyleyen Johnson, "20 yıl sonra eğitim kampları gitti, El Kaide liderliği ülke dışına itildi. Bu temel gerçekleri asla gözden kaçırmamalıyız." dedi.

Johnson, Afganistan'daki İngiliz askerinin çoğunun ülkeden ayrıldığını ve kesin bir tarih vermeden tamamının çekileceğini aktararak, "Bizi Afganistan'a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı." ifadesini kullandı.

Ancak Afganistan'dan gelen terör tehditlerinin devam ettiğini vurgulayan Johnson, "Taliban için zafere giden askeri bir yol yok." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, Afganistan'daki uluslararası varlığın asla kalıcı olmayı amaçlamadığının altını çizerek, çekilmek için asla mükemmel bir zamanın olmadığına dikkati çekti.

İngiliz birliklerin Afganistan'dan ayrılmasının, ülkesinin Afganistan'a verdiği desteği kestiği anlamına gelmediğinin altını çizen Johnson, "İngiltere, Afganistan'a bu yıl 100 milyon sterlinden fazla kalkınma yardımı yaptı ve ulusal güvenliğe 58 milyon sterlin katkıda bulundu." dedi.

Başbakan Johnson, İngiliz hükümetinin Afganistan'da müzakere edilen bir çözüm için çalışmaya devam edeceğini ve bu çözümün Taliban'ı da içermesi gerekeceğini söyledi.

Johnson, milletvekillerinin İngiltere'nin Afganistan'a müdahalesi ve gelecekteki müdahaleler için öğrenilmesi gereken dersler konusunda soruşturma çağrısını reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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