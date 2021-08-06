Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson'ın karantina kararı halkı kızdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson'ın karantina kararı halkı kızdırdı

Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson'ın karantina kararı halkı kızdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Covid-19 testi pozitif çıkan bir personelle temasına rağmen kendini karantinaya almayacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Covid-19 testi pozitif çıkan bir personelle temasına rağmen kendini karantinaya almayacağı açıklandı. Johnson'un, söz konusu personelle yakın temasta bulunmadığı gerekçesiyle aldığı karara halk tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, aynı uçakta seyahat ettiği bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen kendini karantinaya almayacağı bildirildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Johnson'ın bu hafta İskoçya seyahatinde aynı uçakta bulunduğu söz konusu personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından uçaktaki diğer kişiler kendilerini karantinaya aldı. İngiliz medyası, Johnson'ın Covid-19 tespit edilen kişi ile "yakın temasta olmadığı" gerekçesini öne sürerek kendini karantinaya almadığını aktardı.

Başbakanlık Ofisi'ndan yapılan açıklamada ise "Başbakan, Birleşik Krallık'taki toplulukları düzenli olarak ziyaret ediyor ve ziyaretlerin tüm yönleri Covid-19 kuralları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Başbakan, Covid-19 testi pozitif çıkan kimseyle yakın temas kurmadı" denildi.

Öte yandan İngiltere hükümetinin aldığı kararlarda, bir kişinin, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan bir kişi ile aynı araç veya uçakta seyahat ettiğinde yakın temas kurulmuş olduğuna yönelik açıklamalar bulunuyor.

"ÜST DÜZEY MUHAFAZAKAR LİDERLER HALKI GERÇEKTEN SAF SANIYORLAR"

Johnson'ın kararı halkın tepkisini çekerken, İşçi Partisi Başkanı Anneliese Dodds da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakan'ın, herkesin uyması gereken kuralların üstünde olmak için bir sebep bulmaya çalıştığı ve daha önce yaşananlardan hiçbir şey öğrenmediği açık" ifadelerini kullandı. Doods, "Üst düzey muhafazakar liderler halkı gerçekten saf sanıyorlar. Bu, onlar için bir kuralın ve diğer herkes için başka kuralların geçerli olduğunun sadece bir örneği" dedi.

Geçtiğimiz ay Başbakan Boris Johnson ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid ile yakın temasta bulunmalarından sonra kendilerini 10 gün karantinaya almak zorunda kalmıştı. Başlangıçta, günlük test pilot programında yer alacakları için karantinadan kaçınabilecekleri söylemleri tepki alınca Johnson ve Sunak karantina uygulayacaklarını açıklamıştı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 23 bin 957 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 23 bin 957 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemaya girişlerde PCR testi istenebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemaya girişlerde PCR testi istenebilir

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Seda Sayan Süreyya Yalçın
Spor Muslera Fatih Terim Caner Erkin Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson'ın karantina kararı halkı kızdırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 23:38:06. #1.15#

title