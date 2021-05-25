Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı Johnson'dan uçakta gözaltına alınan Belaruslu gazetecinin serbest bırakılması çağrısı
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Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı Johnson'dan uçakta gözaltına alınan Belaruslu gazetecinin serbest bırakılması çağrısı

Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı Johnson'dan uçakta gözaltına alınan Belaruslu gazetecinin serbest bırakılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belarus'ta bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk Havaalanına acil inen uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belarus'ta bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk Havaalanına acil inen uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roman Protasevich'in videosu, izlemeyi derinden üzücü hale getiriyor. Bir gazeteci ve ifade özgürlüğüne tutkulu bir inanan olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Belarus'un eylemlerinin sonuçları olacak." ifadelerini kullandı.

Atina'dan 23 Mayıs'ta Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan eski genel yayın yönetmeni ve bir sosyal medya hesabının kurucusu Belarus vatandaşı Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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