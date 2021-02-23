Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson'dan, "iklim değişikliği küresel bir tehdit" uyarısı
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Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson'dan, "iklim değişikliği küresel bir tehdit" uyarısı

23.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:26
Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson'dan,

Son dakika haberler... BİRLEŞMİŞ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliğinin "ciddi bir küresel tehdit" olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliğinin "ciddi bir küresel tehdit" olduğunu söyledi.

Johnson, ülkesinin şubat ayı dönem başkanlığını yaptığı BM Güvenlik Konseyindeki iklim değişikliği konulu üst düzey oturuma video konferans yoluyla katıldı.

İklim değişikliğinin, ağaç kucaklayan insanlar ve sadece bir çevre sorunu değil, hem jeopolitik hem de küresel bir sorun olduğuna ve mücadele edilmezse istikrarsızlık ve çatışmaları artıracağına dikkati çelen Johnson, "Yapmamız gereken her yıl atmosfere giden 51 milyar ton sera gazı emisyonunu sıfıra indirmek." dedi.

Johnson, iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hisseden kırılgan ülkelerin ise desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ünlü doğa bilimci İngiliz Sir David Attenborough da iklim değişikliğinin, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik sorunu olduğu uyarısı yaptı.

"Yolumuza olduğu gibi devam edersek, gıda üretimi, temiz suya erişim, yaşanabilir sıcaklık ve okyanus besin zinciri gibi güvenliğimizi sağlayan her şey çökecek." diyen Attenborough, "Doğa da artık en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma gelirse uygarlığımızın geri kalanı hızlı bir şekilde yıkılacak." ifadesini kullandı.

İklim mültecilerinin sayısı artıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğinin "barış ve güvenlik" sorunu olduğunu söyledi.

Pasifik'te bazı ada ülkelerinin iklim değişikliği yüzünden topraklarını terk etmek zorunda kalacağına dikkati çeken Macron, iklim mültecilerinin sayısının da giderek arttığını belirtti.

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry de iklim değişikliğinin "varoluş" sorunu olduğunu dile getirdi.

Hiçbir ülkenin iklim kriziyle tek başına mücadele edemeyeceğini ifade eden Kerry, dünyayı en fazla kirleten 17 ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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