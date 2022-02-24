Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson,

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, " Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. Görevimiz açık, diplomatik olarak ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız" dedi. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Boris Johnson, İşgal, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title