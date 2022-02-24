Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, " Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. Görevimiz açık, diplomatik olarak ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız" dedi. - LONDRA
İhlas Haber Ajansı - Politika