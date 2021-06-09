İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
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İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Combat Vessel adlı İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi.

Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Combat Vessel adlı İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi. İngiliz savaş gemisinin boğazda sahil güvenlik botlarıyla ilerleyişi havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nden sabah 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapan İngiliz Donanması'na ait İMO 4907879 numaralı " Combat Vessel"

adlı savaş gemisi Kız kulesi açıklarından manevra yaparak Sarayburnu'na demirledi. Savaş gemisine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. İngiliz savaş gemisinin bir süre Sarayburnunda demirleyeceği öğrenildi. Öte yandan İngiliz savaş gemisinin boğaz girişinde ilerleyişi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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