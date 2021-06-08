İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı 'HMS Defender' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı 'HMS Defender' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi'nden bugün saat 18.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı 'HMS Defender' isimli savaş gemisi, saat 19.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolünü geçen savaş gemisi, boğazın en güç manevra noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 'HMS Defender' isimli savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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