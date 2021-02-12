Son dakika haberi... İngiliz sağlık yetkilisi : "Kısıtlamalar devam etmeli"
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Son dakika haberi... İngiliz sağlık yetkilisi : "Kısıtlamalar devam etmeli"

12.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:33
Son dakika haberi... İngiliz sağlık yetkilisi :

Son dakika haberleri... İngiltere Halk Sağlığı (PHE) yetkilisi Dr. Susan Hopkins, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının ülkedeki tüm yetişkinler aşı olana kadar devam etmesi gerektiğini savundu.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) yetkilisi Dr. Susan Hopkins, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının ülkedeki tüm yetişkinler aşı olana kadar devam etmesi gerektiğini savundu.

PHE yetkilisi Dr. Susan Hopkins koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdi. Hopkins insanların önlemler gevşetildiğinde bilinçsizce davrandıklarını vurguladı ve geçmiş tecrübelere dayanarak, " Öğrendiğimiz şeylerden biri şu; insanlar tatile çıktıklarında gruplara karışıyorlar ve önlemlerini azaltıyorlar" diye konuştu.

'İNSANLAR DAHA FAZLA BİLİNÇLENMELİ'

Hopkins bu nedenle en azından tüm yetişkin nüfus aşılanana kadar bazı önlemlerin alınmak zorunda kalınacağını belirtti. Doktor virüs konusunda insanların daha fazla bilince sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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