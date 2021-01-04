Son dakika haberi: İngiliz perakende sektöründe geçen yıl 176 bin 700 kişi işini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: İngiliz perakende sektöründe geçen yıl 176 bin 700 kişi işini kaybetti

04.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:47
Son dakika haberi: İngiliz perakende sektöründe geçen yıl 176 bin 700 kişi işini kaybetti

Son dakika ekonomi haberi... İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl perakende sektöründe çalışan 176 bin 700 kişinin işten çıkarıldığı bildirildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl perakende sektöründe çalışan 176 bin 700 kişinin işten çıkarıldığı bildirildi.

İngiliz Perakende Araştırma Merkezi'nden (CRR) yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ülkede perakende sektörünün son 25 yılın en kötü dönemini yaşadığı belirtildi.

Ülkede, salgın nedeniyle geçen yıl perakende sektöründe çalışan 176 bin 700 kişinin işini kaybettiği aktarılan açıklamada, bu yıl sektördeki mağazaların kira ödemelerinde sorunlar yaşanacağı, 2021 sonuna kadar ortalama 200 bin kişinin daha işten çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CRR Direktörü Joshua Bamfield, karantina uygulamalarının mağazalar üzerinden yapılan perakende hizmetlerini olumsuz etkilediğini, mevcut durumun online satış yapan perakendecilere ise yaradığını belirtti.

Top Shop, Burton ve Dorothy Perkins gibi çok sayıda ünlü markayı bünyesinde bulunduran İngiliz Arcadia Group, kasım sonunda iflas ettiğini ilan ederken, Edinburgh Woollen Mill Group ve Debenhams gibi çok sayıda ünlü perakende zinciri de 2020'de iflas edenler arasında yer aldı.

Perakende sektörü uzmanları, özellikle online alışveriş platformları ve sosyal medyaya zamanında yeterli yatırımı yapmayan perakende zincirlerinin, salgının yarattığı ortamdan olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

Bu arada, salgın döneminde fiziki mağazası bulunmayan Boohoo ve Asos gibi online perakendeciler ise müşteri kitlesini genişletmeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Yaşar Güler Ziya Selçuk Hulusi Akar
Magazin Hadise Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Mesut Bakkal Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İngiliz perakende sektöründe geçen yıl 176 bin 700 kişi işini kaybetti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:05:07. #1.15#
title