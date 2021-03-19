Son dakika haberi: İngiliz çift piyangon çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek
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Son dakika haberi: İngiliz çift piyangon çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek

19.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:01
Son dakika haberi: İngiliz çift piyangon çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek

Son dakika haberler: İngiltere'de Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) kazanarak şaşkına dönen yaşlı çift tüm parayı çocukları ile 6 torunlarına vermeye karar verdi.

İngiltere'de Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) kazanarak şaşkına dönen yaşlı çift tüm parayı çocukları ile 6 torunlarına vermeye karar verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 75 yaşındaki Alan ve eşi Yvonne Stanley'e Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) çıktı. Kazandıkları paraya inanamayan yaşlı çiftin şaşkınlığı sosyal medyada viral oldu. 6 torunu bulunan Stanley çifti, "Bunu (parayı) çocuklara vereceğiz. Ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Bu onlara kalmış. Şu anda herkes çok kötü zamanlar geçiriyor. Bunu (parayı) çevremizdekilerle paylaşabiliriz. Çok mutluyum. Başka insanları da mutlu edeceğiz" dedi.


Son dakika haberi: İngiliz çift piyangon çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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