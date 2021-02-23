Son dakika haberi | İngiliz araştırma kuruluşu Forensic Architecture: İsrail, Haziran 2020'deki kazada Filistinli genci infaz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | İngiliz araştırma kuruluşu Forensic Architecture: İsrail, Haziran 2020'deki kazada Filistinli genci infaz etti

23.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:04
Son dakika haberi | İngiliz araştırma kuruluşu Forensic Architecture: İsrail, Haziran 2020'deki kazada Filistinli genci infaz etti

Edinilen son dakika haberine göre İsrail güçlerinin, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktasında 26 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmesinin, meşru müdafaa değil yargısız infaz olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktasında 26 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmesinin, meşru müdafaa değil yargısız infaz olduğu belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, Londra Üniversitesine bağlı bir araştırma kuruluşu olan Forensic Architecture, arabasıyla sınırdaki bir kulübeye çarparak bir İsrailli askerin hafifçe yaralanmasına neden olan Ahmed Erekat'ın öldürülmesine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail polisinin "arabalı bir saldırı" olarak tanımladığı Haziran 2020'de meydana gelen olayın, gerçekten kaza olabileceği belirtildi.

Polis tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntüleri de dahil olaya ilişkin ulaştığı tüm videoları inceleyen Forensic Architecture'ın raporunda, Erekat'ın bir saldırıya karıştığı iddiasının "önemli derecede şüphe uyandırdığı" ifade edildi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen çarpışma uzmanı Jeremy J. Bauer, olay öncesi arabanın ciddi ölçüde hızlanmadığını, çarpmanın düşük hızda gerçekleştiğini, hatta Erekat'ın frene basmış olabileceğine dair kanıtlar bulunduğunu kaydetti.

Metinde, İsrail güçlerinin olayın bir hata veya arızadan kaynaklanmadığına dair herhangi bir kanıt sunmadığı vurgulandı.

İsrail polisi, kazadan sonra Erekat'ın "görevlilere yaklaştığını" iddia etse de videoların, Filistinli gencin ellerini havaya kaldırdığı, askerlerden uzaklaştığı ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını kanıtladığı belirtildi.

Raporda, saniyeler içinde Erekat'ın 6 defa vurularak öldürülmesinin meşru müdafaa değil yargısız infaz olduğu sonucuna varıldı.

Batı Şeria'da 23 Haziran 2020'de bir kontrol noktasına çarparak İsrailli askerin yaralanmasına neden olan Erekat, olay sonrası herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen defalarca vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Donald Trump Meral Akşener Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Onur Akay Zeki Müren Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Mart Göztepe İntihar Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İngiliz araştırma kuruluşu Forensic Architecture: İsrail, Haziran 2020'deki kazada Filistinli genci infaz etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 20:10:08. #1.15#
title