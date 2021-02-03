Son dakika haberi! "İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi", özel müze olarak tescillendi
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Son dakika haberi! "İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi", özel müze olarak tescillendi

03.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:44
Son dakika haberi!

Son dakika haberi... İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, hastane içinde kurulan "İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi"nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "özel müze" olarak tescillendiğini bildirdi.

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, hastane içinde kurulan "İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi"nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "özel müze" olarak tescillendiğini bildirdi.

Göçmen, AA muhabirine, müzenin 1 Şubat itibarıyla tabelaları asılarak özel müze olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Müzenin oluşturulması için ciddi bir emek verdiklerini belirten Göçmen, şöyle konuştu:

"Sosyal bir kent olan, müzeler kenti olan İnegöl'de, sosyal bir dokunuş yapmak istedik. İnsanların özellikle yaşamla ilgili kaygılarının yoğun olduğu hastanede, stresi yöneterek kendilerini kısmen de olarak iyi hissetmelerini sağlamak, geçmişte yaşanan sıkıntı ve güzellikleri insanlara aktarmak amacıyla bu müze fikri oluşmuştu. Yaklaşık 6 yıldır bu uğraşın içerisindeyiz. Bugüne kadar ciddi uğraşlar verdik ama en sonunda Kültür Bakanlığımız tarafından tescillendi. Tabelamızı asarak resmi müze formatında halkımızın ziyaretine açtık burayı."

Müzenin üç ayrı bölümden oluştuğunu anlatan Göçmen, şunları kaydetti:

"Burada üç ayrı platform var. Birincisi İnegöl sağlık tarihi bölümümüz var. İkincisi, 1910'lu yıllarda 1. Dünya Savaşı zamanında kullanılan bisiklet ambulanstan günümüze kadar hizmet vermiş farklı kategorilerde yaklaşık 10 antika ambulansımız var. Bunları burada sergiliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızda ambulans bilincinin oluşması, ulaşamadığımız tarihi ambulansların en azından maketini sergilediğimizi oyuncak ambulans müzemiz var. Bu 3 bölümden oluşan müzemiz, resmi müze formatında ziyaretçilerin ziyaretlerine açıldı."

Göçmen, müzenin ilk adımlarının 2015 yılında atıldığını ve gelinen süreçte vatandaşların müzeye büyük teveccüh gösterdiğini dile getirdi.

Müzenin 2016 yılında, hastanenin kuruluşunun 110'uncu yıl dönümünde açıldığını belirten Göçmen, "Müzemiz yaşayan bir müze. Sürekli materyaller geliyor. Özellikle evinde sağlıkla ilgili sergilenmesini istediği tarihi değeri olan objeleri vatandaşlarımız bize bağışlayarak, gelecek nesillere aktarmak için büyük teveccüh gösteriyorlar." diye konuştu.

Yoğun günlerde yaklaşık 10 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini aktaran Göçmen, şunları kaydetti:

"Açtığımız günden bu yana müzemizin içindeki potansiyel yüzde 40 arttı. Şu anda belki de Türkiye'nin en çok gezilen müzesi burası diyebiliriz. Neden bu kadar iddialıyız? Çünkü müzemiz hastanemizin girişinde bulunuyor. Yoğun günlerde 10 bin kişinin gelip geçtiği bir yer. Yoğun bir ziyaretçi sayısına sahip olduğu için aynı zamanda da Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen müzesi diyebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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