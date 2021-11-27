Son dakika haberi! İnegöl mobilya sanayide yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! İnegöl mobilya sanayide yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! İnegöl mobilya sanayide yangın

Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal doğrama işyerinde yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal doğrama işyerinde yangın çıktı.

Yangın, gece 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren metal doğrama işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haberi! İnegöl mobilya sanayide yangın

Son dakika haberi! İnegöl mobilya sanayide yangın

Son dakika haberi! İnegöl mobilya sanayide yangın

Son dakika haberi! İnegöl mobilya sanayide yangın

Metrodaki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul'dan ilk açıklama

Metrodaki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul'dan ilk açıklama

 'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

"Bir daha cezaevine girmek istemiyorum" dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

 İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title