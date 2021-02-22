Son dakika haberi | İnegöl'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Oğuzhan T. idaresindeki 16 F 3615 plakalı araç, Mesut Turgut Ö'nün kullandığı 16 S 6250 plakalı servis aracı ile Yurdanur K. idaresindeki 41 AFK 714 plakalı otomobil, Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki trafik ışıklarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Yurdanur K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek