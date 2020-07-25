Son dakika haberi | İnegöl'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - BURSA Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi, Ahmet Türkel Çevreyolu 2. Etap'ta, Mesut S. idaresindeki 16 PV 433 plakalı otomobil ile Murat D. idaresindeki 42 Y 4839 plakalı traktör, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Serpil S. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA