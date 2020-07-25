Son dakika haberi | İnegöl'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - BURSA
Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
25.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:39
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi, Ahmet Türkel Çevreyolu 2. Etap'ta, Mesut S. idaresindeki 16 PV 433 plakalı otomobil ile Murat D. idaresindeki 42 Y 4839 plakalı traktör, çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Serpil S. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA