Son dakika haberi: İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sürüyor
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Son dakika haberi: İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sürüyor

29.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:14
Son dakika haberi: İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sürüyor

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polis ekipleri denetim yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polis ekipleri denetim yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki denetimlerde durdurulan vatandaşların izin belgeleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Yaya ve araç sürücülerine yönelik denetimler sırasında 4 kişiye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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