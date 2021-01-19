Son dakika haberi... İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza kamerada
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Son dakika haberi... İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza kamerada

19.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:01
Son dakika haberi... İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini  düşürdüğü yolda,  Adnan Kaya'nın (34) kullandığı 10 E 4158 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Mesut Şen (42) yönetimindeki 16 BJL 40 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif yaralanan Adnan Kaya, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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